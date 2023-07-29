Hollywood grevi sürüyor: Harrison Ford'un dublörü kendini yaktı

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) de maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.

Oyuncu Harrison Ford'un dublörü Mike Massa da onlardan biri. Massa, grev kapsamındaki talepleri karşılanmadığı için kendisini ateşe verdi.

Ford'da "Indiana Jones: Kader Kadranı" (2023) filminde 10 ay boyunca dublörlük yapan Mike Massa, eline pankart alarak kendini ateşe verdi.