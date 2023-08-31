Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek.

Son Güncelleme:
Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz’da Ukrayna Başkanı Zelenski ile İstanbul’da yaptığı görüşmesinde, “Ağustos'ta Putin gelecek görüşeceğiz” demişti.

4 Ağustos'ta Cuma namazı çıkışı bir açıklama daha yapan Erdoğan “Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Yılan hikayesine dönen buluşmada beklenen tarih belli oldu. Erdoğan ve Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği açıklandı.

MASADA NELER VAR?

Erdoğan – Putin görüşmesinin ana gündeminde Rusya – Ukrayna savaşı ve sona eren Tahıl Koridoru Anlaşmasına Rusya’nın dönüşü olacak.

Suriye'de terörle mücadele ve Türkiye-Suriye ilişkileri de önemli görüşme başlıklardan birisi.

Bir diğer başlık ise ekonomik gelişmeler. BOTAŞ'ın Rusya'ya ertelenen borçları, enerji anlaşmalarının yenilenmesi ve revize edilmesi ve bu kapsamdaki yeni yatırımlar görüşmenin başlıklarından.

Etiketler
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Biden çağrı yaptı: ABD, Afganlara oturum izni açma yolunda ABD, Afganlara oturum izni açma yolunda
Kızılcık Şerbeti dizisi yasaklanıyor mu? Mahkemeden Show TV’yi ilgilendiren karar Kızılcık Şerbeti dizisi yasaklanıyor mu? Mahkemeden Show TV’yi ilgilendiren karar
Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo
ABD’de kasırga: 3 kişi hayatını kaybetti ABD’de kasırga: 3 kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu
Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...' Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...'
En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!
Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı: 'Dedikodular asılsız değildir' Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü: 'Herkes buna hazırlık yapıyor' Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü: 'Herkes buna hazırlık yapıyor'