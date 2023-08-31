Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz’da Ukrayna Başkanı Zelenski ile İstanbul’da yaptığı görüşmesinde, “Ağustos'ta Putin gelecek görüşeceğiz” demişti.

4 Ağustos'ta Cuma namazı çıkışı bir açıklama daha yapan Erdoğan “Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Yılan hikayesine dönen buluşmada beklenen tarih belli oldu. Erdoğan ve Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği açıklandı.

MASADA NELER VAR?

Erdoğan – Putin görüşmesinin ana gündeminde Rusya – Ukrayna savaşı ve sona eren Tahıl Koridoru Anlaşmasına Rusya’nın dönüşü olacak.

Suriye'de terörle mücadele ve Türkiye-Suriye ilişkileri de önemli görüşme başlıklardan birisi.

Bir diğer başlık ise ekonomik gelişmeler. BOTAŞ'ın Rusya'ya ertelenen borçları, enerji anlaşmalarının yenilenmesi ve revize edilmesi ve bu kapsamdaki yeni yatırımlar görüşmenin başlıklarından.