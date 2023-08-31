ABD’de kasırga: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde karaya vuran Idalia Kasırgası sellere neden oldu. Kasırga bağlantılı kazalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 565 bin eve elektrik hizmetinin verilemediği bildirildi.

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ABD’de kasırga: 3 kişi hayatını kaybetti

Küba’nın batısında etkisini göstererek sel ve su baskınlarına yol açan Idalia Kasırgası, dün sabah saatlerinde ABD’nin Florida eyaletinde karaya vurdu. Kasırga, bölgede şiddetli yağış ve rüzgarlara neden oldu. Florida eyaletine kategori 3 kasırga seviyesinde ulaşan Idalia nedeniyle denizin taştığı görülürken, birçok şehirde sel ve su baskınları yaşandı. Saatte 200 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle birçok yapıda maddi hasar meydana gelirken, çok sayıda ağaç devrildi.

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada kasırga öncesinde alçak ve riskli bölgelerde yaşayanların başarıyla tahliye edilmesi nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Vali DeSantis ayrıca Florida eyaleti genelinde kasırga sırasında 565 bin haneye elektrik verilemediğini ifade etti. Ancak Florida Eyaleti Otoyol Devriyesi ekipleri, yağışlara bağlı olarak yaşanan trafik kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Felaketin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, Ulusal Muhafızların da dahil olduğu çok sayıda ekibin kasırganın bölgede yol açtığı hasarın giderilmesinde görev yaptığı ifade edildi.

GEORGIA’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Florida eyaletine ulaşmasının ardından şiddeti azalarak fırtınaya dönüşen Idalia, kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde sellere yol açtı. Georgia’da 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, meydana gelen selde bazı evlerin sular altında kalması sonucu mahsur kalanlar olduğu bildirildi.

Fırtınanın önümüzdeki saatlerde Atlas Okyanusu’na doğru yönelerek ülke topraklarını terk etmesi bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanları, fırtınanın bir süre daha Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde etkili olacağını belirtiyor.

IAN KASIRGASI’NDA 161 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Idalia, son 7 yılda Florida eyaletini vuran dördüncü büyük kasırga olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl eylül ayında bölgede etkili olan kategori 5 seviyesindeki Ian Kasırgası nedeniyle 161 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise kayıp olarak bildirilmişti. Felaketin yol açtığı maddi hasarın boyutu ise 113 milyar dolara ulaşmıştı.

Kaynak: İHA

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