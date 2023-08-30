Bakandan 'cinsiyetçi' soru: Kadın muhabirler neden üstsüz değildi?

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bir kadının üstsüz dolaşması nedeniyle 'cinsel teşhir'den ceza almasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından, kendisiyle röportaj yapan kadın muhabirlerin hiçbirinin 'neden üstsüz olmadığını' sordu. Bakanın bu sorusu 'cinsiyetçilik' eleştirilerini beraberinde getirdi.

Dupond-Moretti, basın toplantısından sonra "Benimle röportaj yapan kadın gazetecilerin hiçbirinin üstsüz olmadığını fark ettim. Yeterince sıcak değil miydi?" dedi. Dupond-Moretti'nin yorumu başta gazeteciler ve sendikalar olmak üzere geniş çevrelerce 'uygunsuz' ve 'cinsiyetçi' olarak eleştirildi. Bakana yakın kaynaklara göre ise Dupond-Moretti, sözlerinin bağlamından saptırıldığını savunuyor.

NE OLMUŞTU?

Hafta sonunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı Aurillac ilçesinde üstsüz dolaşan Marina adlı bir kadına 'cinsel teşhir' suçlamasıyla para cezası kesilmesinin ardından protestolar patlak vermişti. Marina ise basına açıklamasında, "Çok sıcak bir gündü. Pek çok erkeğin yaptığını yaptım ve sokakta üstsüz yürüdüm" demişti.

Protestolar sırasında, adliye binasına saldırılmış, duvarlarına yazılar yazılmış ve kapıları kırılıp binaya zarar verilmişti. Dupond-Moretti ise söz konusu protestolarda zarar gören adliye binasını denetlemeye gitmişti.