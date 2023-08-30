Macaristan Başbakanına göre, Ukrayna'daki savaşı bitirmenin tek yolu Trump'ın yeniden seçilmesi!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin tek yolunun eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlığa seçilmesi olacağını" söyledi.

Macaristan Başbakanına göre, Ukrayna'daki savaşı bitirmenin tek yolu Trump'ın yeniden seçilmesi!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile X sosyal medya platformundan yaptığı röportajda, Trump'ın göreve dönmesinin çatışmadan "tek çıkış yolu" olacağını ve Kiev'in, Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceği yönündeki her türlü iddianın "yalan" olduğunu belirtti.

"Ruslar, Ukraynalılardan çok daha güçlü ve sayıca çok daha fazla." diyen Orban, "Trump'ı geri arayın. Trump, Batı dünyasını kurtarabilecek adamdır" ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'a yönelik, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi ve başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemek suçlamalarını "devlet gücünün kötüye kullanılması" sözleriyle eleştiren Orban, bunun Macaristan'da "düşünülemez" olduğunu belirtti.

Orban, "Macaristan'da siyasi muhaliflere karşı adalet sistemini kullanmayı hayal etmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bunu komünistler yaptı. Bunu yapmak son derece komünist bir metodolojidir" dedi.

“BİZ RUSLARDAN DAHA KÖTÜ MUAMELE GÖRÜYORUZ”

ABD Başkanı Joe Biden'ın Macaristan hükümetinin hukukun üstünlüğü ve insan hakları sicilini iyileştirmesi yönündeki çabalarından yakınan Orban, Macaristan'ın NATO üyesi ve ABD müttefiki olmasına işaret ederek, "Biz Ruslardan daha kötü muamele görüyoruz. Bu ne demek oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Orban hükümeti, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da savaş başlatmasından bu yana Moskova ile yakın ilişkilerini sürdürürken Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da engelleyeceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Donald Trump ABD Macaristan
İspanya'da barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altında İspanya'da barajlardaki su seviyesi yüzde 30'un altında
Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo
Kızılcık Şerbeti dizisi yasaklanıyor mu? Mahkemeden Show TV’yi ilgilendiren karar Kızılcık Şerbeti dizisi yasaklanıyor mu? Mahkemeden Show TV’yi ilgilendiren karar
G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi
ÇOK OKUNANLAR
Mavi ay sonrası bu 2 burç için her şey çok farklı olacak Mavi ay sonrası bu 2 burç için her şey çok farklı olacak
SGK harekete geçti: Milyonlarca emeklinin maaşı bu şekilde kesilecek SGK harekete geçti: Milyonlarca emeklinin maaşı bu şekilde kesilecek
İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
Dehşet verici olaylar yaşanacak: Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti
Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız? Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?