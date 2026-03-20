Epstein Dosyasında Yeni Perde: Paris'te Kritik Başvuru

Aralarında eski modellerin de olduğu 15 kadın, Elite model ajansının eski yöneticisi Gerald Marie ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein arasındaki bağların soruşturulması talebinde bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre, aralarında İsveçli eski model Ebba Karlsson ve eski BBC muhabiri İngiliz Lisa Brinkworth'un da yer aldığı 15 kadın, Marie hakkında adli işlem yapılması talebiyle dün Paris'teki savcılığın dikkatine mektup teslim etti.

ÖNEMLİ BELGELER SUNULDU

Mektupta, aralarında eski modellerin de olduğu 15 kadının elinde, Marie ve Epstein arasındaki işbirliğini ispat eden ve onları MC2 ve E Model Management model ajanslarına bağlayan e-posta ve adli belgeler olduğu belirtildi. Söz konusu kadınlardan biri hariç tamamının Fransız topraklarında cinsel saldırıya uğradığı belirtilen mektupta, olaylar sırasında 2'sinin çocuk yaşta Marie tarafından cinsel saldırıya uğradığı kaydedildi.

Brinkworth, Marie ve Epstein arasında ne tür bir bağ olduğunu ve eski model ajansı yöneticisinin ceza gerektiren işlere karışıp karışmadığının tespit edilmesini istediklerini söyledi.

Model ajansları hakkında araştırma yaptığı sırada Marie'nin 1998'de İtalya'nın Milano kentinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Brinkworth, bu konuyla ilgili 2020'de şikayetçi olmuştu. Soruşturma, olaylar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle 2023'te kapatılmıştı.

Kaynak: AA