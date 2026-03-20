Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç (40) hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kozan ilçesi Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Ankara-Kozan seferini yapan 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü H.K.'nin kontrolünden çıktı. Savrulup, refüje devrilen otobüsteki 22 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otobüsten çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrolde Ayla Doğan ile İlknur Anaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Deprem
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı: 'İsrail'in Yaptıklarının Bedelini Ödeyeceğinden Şüphem Yok' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı
ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor
AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem AFAD Duyurdu! Balıkesir'de Deprem
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: İsrail'den Kara Operasyon Sinyali 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı' 'Havadan Devrim Yapamazsınız, Karada da Unsur Olmalı'
Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı Adana'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Bayram Sabahı Acı Haber: 2 Ölü Çok Sayıda Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı: 'İsrail'in Yaptıklarının Bedelini Ödeyeceğinden Şüphem Yok' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı Mesajı