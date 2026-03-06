Epstein Soruşturmasında Yeni Detaylar: FBI Raporları Ortaya Çıktı! Trump İddiası Tartışma Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de pedofili suçlamalarıyla gündeme gelen milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ait yeni belgeler kamuoyuna sunuldu. ABD Adalet Bakanlığı, 2019 yılında hazırlanan ve daha önce yayımlanmayan üç FBI görüşme özetinin açıklanmasıyla dosyaya ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını duyurdu.

“FBI 302” olarak bilinen görüşme raporlarının, ocak ayında yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşünülerek “mükerrer” şeklinde işaretlendiğini ifade etti. Yapılan incelemede ise 15 belgenin yanlışlıkla bu şekilde kodlandığı tespit edildi.

KADIN TRUMP İLE TANIŞTIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Raporda yer alan bilgilere göre FBI, kimliği açıklanmayan bir kadınla Temmuz ile Ekim 2019 tarihleri arasında dört ayrı görüşme yaptı. Kadın, tüm ifadelerinde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

İkinci görüşmesinde ise Epstein’ın kendisini 13 ile 15 yaşları arasında olduğu dönemde New York ya da New Jersey’e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Kadın, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını ileri sürdü.

Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile ilgili iddia edilen olay hakkında ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Belgelerde yer alan iddiaların doğrulanamadığı vurgulandı. Kadının aktardığı olayların 1980’li yılların başı ile ortası arasında gerçekleşmiş olabileceği ifade edilirken, bu dönemde Epstein ile Trump arasında doğrudan bir temas olduğuna dair kesin bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda Jeffrey Epstein ile ilişkisi ya da onun suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

EPSTEIN’E YÖNELİK İSTİSMAR SUÇLAMALARI

FBI görüşme özetlerine göre kadın, ilk ifadesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek bir yere götürüldüğünü düşündüğünü ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Kadın, benzer olayların birkaç kez tekrarlandığını da ileri sürdü.

Tanık ayrıca bazı olayların Güney Carolina’da gerçekleştiğini iddia etti. Ancak Epstein’ın bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen resmi bir kayıt olmadığı ifade edildi. Söz konusu iddiaların zamanlamasının ise Florida’da Epstein hakkında başlatılan reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar soruşturmasından yaklaşık 20 yıl öncesine dayandığı belirtildi.

BELGELERİN SAKLANDIĞI İDDİASI

Yeni belgelerin yayımlanmasından önce Kongre’deki bazı Demokrat temsilciler, Adalet Bakanlığı’nı söz konusu raporları gizlemekle suçlamıştı. Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, yaptığı açıklamada belgelerin saklanmasının kabul edilemez olduğunu savunarak dosyaların nerede olduğunun açıklanmasını istemişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise ocak ayında yaptığı açıklamada, yayımlanan Epstein belgelerinde Donald Trump hakkında yer alan iddiaların doğrulanmamış ve sansasyonel nitelikte olduğunu belirterek bu iddiaların temelsiz olduğunu ifade etmişti.

