ABD'den Dev Satışa Onay: Körfez Ülkeleri Silahlanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah satışına onay verildiğini duyurdu. Kararın, Pentagon’un İran’la bağlantılı askeri harcamalar için ek bütçe talebinin ardından gelmesi dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE SATIŞA ONAY

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, BAE’ye 8,4 milyar doların üzerinde F-16 mühimmatı, radar sistemleri ve gelişmiş havadan havaya füze sistemlerinin satışına izin verildiği belirtildi.Kuveyt’e yaklaşık 8 milyar dolar değerinde hava ve füze savunma radar sistemleri sağlanacağı ifade edilirken, Ürdün’e ise yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak destek ekipmanı ve mühimmat satışına onay verildiği bildirildi.

Söz konusu satışların ABD Kongresi’ne bildirildiği aktarılırken, toplam tutarın 16 milyar doları aştığı kaydedildi.

PENTAGON 200 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan bu satışlar, ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı en büyük silah satışlarından biri olarak kayıtlara geçti. ABD’nin daha önce de Ürdün ve İsrail’e yönelik farklı silah satışlarına onay verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kararın zamanlaması, Pentagon’un İran’la bağlantılı operasyonlar için 200 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunmasının hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Kaynak: AA