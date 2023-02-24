Enkazdan 'ölü' olarak çıkarılan genç mezarlıkta canlandı!

Suriye’nin Atarib kasabasında ilginç bir olay yaşandı. Çöken bir binanın enkazından çıkarılan Suriyeli ölü zannedilerek mezarlığa götürüldü. Genç mezarlıkta hareket edince hastaneye kaldırıldı.

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Enkazdan 'ölü' olarak çıkarılan genç mezarlıkta canlandı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sadece Türkiye'de değil Suriye'de de büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. İngiliz Dailystar gazetesinin haberine göre Suriye'nin Atarib kasabasında çöken bir binanın enkazından çıkarılan Suriyeli genç, yaşam belirtisi göstermediği için öldüğü düşünüldü.

Arama kurtarma ekipleri, adamın cansız bedenini teşhis edilmesi için morga kaldırdı.

MEZARLIĞA VARDIKLARINDA HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Morgda bekletilen Suriyeli genç Ahmed el-Maghribi'nin ailesine 2 gün sonra ulaşıldı. Ailenin kimlik doğrulaması ardından cenaze için mezarlığa hareket edildi. O ana kadar hayatını kaybettiği düşünülen Ahmed el-Maghribi, herkesi şaşkına çeviren bir şekilde mezarlığa varıldığında hareket etmeye başladı.

Gözlerine inanamayan aile, ceset torbasından çıkardıkları genci yeniden hastaneye götürdü.

Yerel basında kalbi duran birinin yeniden hayata dönmesinin çok nadir görülen bir durum olduğu belirtildi.

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