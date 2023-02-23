Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu: Kaderimiz ortak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a taziye mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektupta şunları belirtti:

“6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma uğrattığı Suriye'de 5 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. BM verilerine göre depremden 8,8 milyon kişi etkilendi

Kaynak: Gerçek Gündem