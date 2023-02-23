İngiltere'de deprem için toplanan yardımlar 100 milyon sterlini geçti

İngiltere'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para miktarı 100 milyon sterlini geçti

İngiltere'de deprem için toplanan yardımlar 100 milyon sterlini geçti

GERÇEK GÜNDEM - BBC’den Michael Sheils McNamee’nin geçtiği habere göre, Birleşik Krallık’ta 9 Şubat günü Disaster Emergency Committee (DEC) tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para bugün itibarı ile 100 milyon sterlini geçti. 44 binden fazla kaybın, 100 binden fazla yaralının olduğu belirtilen haberde Birleşik Milletler verilerine göre deprem bölgesinde 1,5 milyon insanın evsiz kaldığına yer veriliyor.

Aralarında Daniel Craig, Tamsin Greig, Sir Michael Palin gibi ünlülerin de destek verdikleri yardım kampanyası halk tarafından yoğun şekilde destekleniyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve Oscar ödüllerinin habercisi sayılan BAFTA ödül töreninde Aftersun filmiyle En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü alan İskoç yazar ve yönetmen Charlotte Wells de yaptığı ödül konuşmasında birlikte çalıştığı Türklere teşekkür ederken herkesi yardım kampanyasına davet etmeye çağırdı.

Kraliyet ailesinin de destek verdiği kampanyaya Birleşik Krallık hükümeti 5 milyon sterlin ile katkıda bulundu. Yardım fonunda bugün itibarı ile toplanan para 101.5 milyon sterlin.

Kaynak: Gerçek Gündem

En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler.. En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler..
ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın
AB, çalışanlarına TikTok'u yasakladı AB, çalışanlarına TikTok'u yasakladı
Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu: Kaderimiz ortak Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu: Kaderimiz ortak
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar yaptığı bağışla gündem oldu Metin Akpınar yaptığı bağışla gündem oldu
Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var' Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var'
İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak' İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!