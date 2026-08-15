Endonezya'da Deprem Felaketi, Ölü Sayısı Artıyor

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Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında, yerel saatle 06.00 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 CAN KAYBI VAR

Arama ve kurtarma yetkilileri, deprem ve ardından gelen artçılar nedeniyle bölgede 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, 2 kişinin de enkaz altında kaldığını aktardı.

ÇOK SAYIDA BİNADA HASAR, BAZI BÖLGELERE ULAŞILAMIYOR

Doğu Nusa Tenggara eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda bina ve evin hasar gördüğü, bazı yolların heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Bölgedeki yıkımın boyutunu tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, afet nedeniyle eyalete yönelik çok sayıda uçak seferinin de iptal edildiği kaydetti.

TSUNAMİ UYARISI GERİ ÇEKİLDİ

Merkez üssü Nagekeo bölgesine bağlı Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından verilen tsunami uyarısı, Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Ajansı tarafından ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA