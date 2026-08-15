Cambridge’de İntihal ve Irkçılık İddialarıyla Gündeme Gelmişti: Akademisyen Jason Arday Ölü Bulundu

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İntihal suçlamaları ve ırkçılık tartışmalarının ardından geçen hafta Cambridge Üniversitesi’ndeki görevlerinden ayrılan siyah akademisyen Jason Arday, cuma günü hayatını kaybetti. Arday’ın ölümünü Cambridge Üniversitesi doğruladı. Londra Emniyet Müdürlüğü, 41 yaşındaki akademisyenin cuma öğleden sonra başkentin güneyindeki bir adreste hareketsiz halde bulunduğunu açıkladı. Polis, ilk aşamada olay yerinde bulunan kişinin kimliğinin kesinleşmediğini bildirdi. Cambridge Üniversitesinin en üst düzey yöneticisi olan Rektör Yardımcısı Deborah Prentice, yayımladığı kısa açıklamada "Bu trajik haberi almaktan derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

AİLESİNDEN 'TACİZ KAMPANYASI' TEPKİSİ

Arday’ın ailesi, akademisyenin çalışmaları ve özel hayatına ilişkin iddiaların ardından yürütüldüğünü belirttikleri “taciz kampanyasına” tepki gösterdi. Ailesi, Arday'in yayıncısı Simon & Schuster aracılığıyla yaptığı açıklamada "Dezenformasyon kampanyası, her zaman insanların içindeki en iyiyi görmeye çalışan nazik bir insan olan Jason için çok ağır geldi" dedi. Aile, Arday’ın insanlarda her zaman iyi olanı görmeye çalışan nazik bir kişi olduğunu belirtti. Tartışmalar, bazı akademisyenlerin ve basında çıkan haberlerin, 2023 yılında Cambridge Üniversitesi’nin en genç siyah profesörü olan Arday’ı doktora tezinin bazı bölümlerinde intihal yapmakla suçlamasıyla başladı. İddialar, Arday’ın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarından haksız şekilde yararlandığını öne süren İngiltere’deki sağ eğilimli gazete ve yorumcular tarafından da gündemde tutuldu.

5 AĞUSTOS’TA GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

Arday, hakkında çeşitli iddialara ilişkin soruşturma başlatılacağının duyurulmasının ardından 5 Ağustos’ta Cambridge Üniversitesi’ndeki profesörlük görevinden ve Jesus College üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. İstifa mektubunu internet üzerinden yayımlayan Arday, görevinden ayrılmasının içinde bulunduğu “zorlu dönemi” sona erdirmek için tek yol olduğunu belirtmişti. Ancak Arday, kararının kendisi hakkında ortaya atılan anlatıları kabul ettiği şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizmişti.

'ÖLÜM ŞÜPHELİ GÖRÜLMÜYOR'

Londra polisi, Londra Ambulans Servisi’nden gelen ihbar üzerine ekiplerin Battersea bölgesindeki bir adrese yönlendirildiğini ve içeride hareketsiz halde bir erkeğin bulunduğunu açıkladı.

Polis teşkilatı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Şu aşamada ölüm beklenmedik olarak değerlendirilmekle birlikte şüpheli görülmemektedir. Vaka, Met memurlar tarafından soruşturulmaktadır. Adli tıp incelemesi için dosya hazırlanacaktır."

İngiltere Eğitim Bakanı Lucy Powell da Arday’ın ölüm haberinden “derin bir şok ve üzüntü” duyduğunu ifade etti. Powell, bu zor süreçte ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, olayın merkezinde yakınlarını kaybeden insanların bulunduğunun unutulmaması çağrısında bulundu.

İDDİALAR NASIL GÜNDEME GELDİ?

Arday’a yönelik eleştiriler, 2024 yılında ırkçılık suçlamaları nedeniyle Cambridge ile ilişkisi kesilen ve kendisini “ırk gerçekçisi” olarak tanımlayan ABD’li akademisyen Nathan Cofnas’ın temmuz ayında dile getirdiği iddialarla daha da büyüdü. Cofnas’ın ileri sürdüğü iddialar arasında Arday’ın doktora tezinin bazı bölümlerini başka çalışmalardan kopyaladığı suçlaması da yer aldı. The Times ve Telegraph gazeteleri de Arday’ın akademik geçmişi ve özel hayatı hakkında çok sayıda araştırma haberi yayımladı. Arday’ın geçmişine ilişkin bazı anlatımlar, özellikle 35 günde 30 maraton koştuğu ve yardım kuruluşları için milyonlarca sterlin topladığı yönündeki ifadeleri de tartışmalara dahil edildi. Arday, ay başında The Times’a verdiği röportajda akademik çalışmaları kapsamında “hatalar” yaptığını kabul etmiş, buna karşın kamuoyunda “yalancı, hayalperest ve akademik sahtekâr” olarak gösterildiğini savunmuştu. Ayrıca kendisini görevinden uzaklaştırmaya yönelik kampanyanın ırkçı saiklerle yürütüldüğünü ileri sürmüştü.

CAMBRIDGE’DE TARTIŞMALAR DERİNLEŞMİŞTİ

Arday hakkında yaşanan tartışmalar Cambridge Üniversitesi çevresinde ve daha geniş akademik dünyada bölünmeye neden oldu. Geçen hafta bir grup akademisyen, Rektör Yardımcısı Deborah Prentice’e mektup göndererek Arday’ın göreve atanmasını eleştirdi ve süreçle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istedi. Buna karşılık bazı akademisyenler de Arday’a destek veren ortak açıklamalara imza attı. Prentice, çarşamba günü Arday hakkındaki usulsüzlük iddialarını “bir sapma” olarak nitelendirmiş ve kapsamlı, şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini açıklamıştı. Ayrıca yaşananların etnik azınlık kökenli diğer akademisyenler hakkında şüphe oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Prentice, soruşturmanın Arday’ın göreve atanma süreci ile görev yaptığı dönemi kapsayacağını ve kurulda Cambridge dışından akademisyenlerin de yer alacağını belirtmişti.

ANI KİTABI DA TARTIŞMALARIN MERKEZİNDEYDİ

Arday’ın “Great and Unfortunate Things” adlı anı kitabı, İngiltere’de bu ayın sonunda yayımlanmadan önce ABD’de cuma gününden bir gün önce okuyucuyla buluştu. Kitap da akademisyene yönelik tartışmalar kapsamında incelenen unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: AFP