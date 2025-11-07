Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.

Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA