Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var
Endonezya'da okul kampüsündeki camide cuma namazı kılındığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden fazla patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamalarda 54 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.
Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı. Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.
PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: