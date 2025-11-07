Taş Üstünde Taş Kalmadı! 'Tino' Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor

Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Tayfunun neden olduğu çok şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi, kayıp kişilerin sayısı ise 135'e çıktı. Vietnam'da da 5 can kaybı olduğu bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği bildirildi. Kayıp kişilerin sayısının ise 135'e çıktığı belirtilen açıklamada, bu kişilere ilişkin arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tayfundan 2 milyon 258 bini aşkın kişinin etkilendiği ve yaklaşık 10 bin evin zarar gördüğü kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr dün, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

VİETNAM'DA DA 5 CAN KAYBI VAR

Vietnam News'un haberine göre ise Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da da şiddetli rüzgar ve yağışlarla etkisini gösterdi. Ülkenin orta bölgelerinde etkili olan tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Tayfun sebebiyle ayrıca 1,2 milyon hane elektriksiz kaldı, 57 ev yıkıldı.

Kaynak: AA

