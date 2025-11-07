ABD'de Kriz Büyüyor! Ülke Genelinde Yüzlerce Uçuş İptal

ABD'de hükümetin kapanması krizi hava trafiğini de vurdu. Bugün gerçekleşmesi planlanan uçuşların 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

NEW YORK, WASHINGTON, CHICAGO...

FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

