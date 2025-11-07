ABD, Karayipler’de Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü

ABD, Başkan Trump'ın 'uyuşturucu kartelleri ile mücadele talimatı'nın ardından Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen bir tekneyi daha vurdu. Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD, Karayipler’de Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.

ULUSLARARASI SULARDA VURULDU

Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını savunduğu teknenin uluslararası sularda vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirten Hegseth, "uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırılarının" onlar durana kadar devam edeceğini vurguladı. Hegseth, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığına son verin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Maduro, ABD'nin Planını Açıkladı: 'Hedef Alınıyoruz, Çünkü...'Maduro, ABD'nin Planını Açıkladı: 'Hedef Alınıyoruz, Çünkü...'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
ABD’den Sürpriz Açıklama! Abraham Anlaşmaları’na Bir Ülke Daha Katılıyor Abraham Anlaşmaları’na Bir Ülke Daha Katılıyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis Operasyonu! Aralarında Kulüp Başkanı ve Hakemler de Var Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El Konuldu Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon
AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı AK Partili Tayyar'dan 'Tayfun Kahraman' Çağrısı
İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti İstanbul Havalimanı’nda Bomba Alarmı! Polisler Harekete Geçti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi