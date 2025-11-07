ABD, Karayipler’de Bir Tekneyi Daha Vurdu: 3 Kişi Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı grup için faaliyet gösterdiğini iddia etti.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

ULUSLARARASI SULARDA VURULDU

Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını savunduğu teknenin uluslararası sularda vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirten Hegseth, "uyuşturucu teröristlerine yönelik gemi saldırılarının" onlar durana kadar devam edeceğini vurguladı. Hegseth, "Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığına son verin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

