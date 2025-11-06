ABD’den Sürpriz Açıklama! Abraham Anlaşmaları’na Bir Ülke Daha Katılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Miami’de düzenlenen Amerika İş Forumu’nda konuşan Witkoff, Orta Doğu’daki barış süreci ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme adımlarına değindi. Witkoff, forumda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu akşam, Abraham Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile diplomatik ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız.”

ORTA DOĞU DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkelerin katılımıyla şekillenen Abraham Anlaşmaları, İsrail ile Arap dünyası arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını hedefliyor. Yeni bir ülkenin daha bu sürece dahil olması, hem bölgesel diplomasi hem de ekonomik iş birliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ABD yönetiminin, anlaşmaya katılacak ülkeye ilişkin detayları önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. Bu ülkenin Kazakistan olabileceği iddia edildi.