Endonezya'da Acil Durum! Yanardağ Patladı, Uçak Seferleri İptal

Endonezya’da patlayan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı havaya dev kül bulutları saçtı. Bali ve çevresindeki havalimanlarında çok sayıda uluslararası ve iç hat uçuşu iptal edildi. Yetkililer bölgede acil durum ilan ederken, yanardağa yakın köyler boşaltıldı.

Endonezya'da Acil Durum! Yanardağ Patladı, Uçak Seferleri İptal
Fotoğraf: Arşiv
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Endonezya’nın Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte, yoğun kül bulutları gökyüzünü kapladı. Patlamanın ardından kül bulutları yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaştı ve 150 kilometre uzaktaki yerleşimlerden bile görüldü. Olayın ardından, bölgedeki havacılık faaliyetleri ciddi biçimde etkilendi.

Endonezya'da Acil Durum! Yanardağ Patladı, Uçak Seferleri İptal - Resim : 1

UÇAK SEFERLERİ DURDURULDU

Bali Adası’ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere, çevredeki birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia, ulusal ve uluslararası birçok seferin iptal edildiğini duyurdu. Özellikle Avustralya, Hindistan, Singapur, Çin ve Yeni Zelanda’dan gelen uçakların seferleri askıya alındı.

Avustralya merkezli Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan’dan Air India, Singapur’dan Singapore Airlines ve Çin’den Juneyao Airlines gibi büyük havayolu şirketleri iptal listesinde yer aldı. Bununla birlikte, Endonezya’nın kendi hava yolu şirketi Air Asia da çok sayıda iç hat seferini durdurmak zorunda kaldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yetkililer, yanardağ çevresinde acil durum ilan etti ve lav ya da kül tehlikesiyle karşı karşıya olan köyler hızla tahliye edildi. Volkanik faaliyetler nedeniyle hem hava hem kara ulaşımında ciddi aksamalar yaşanırken, halkın sağlık açısından korunması için dağ çevresine girişler yasaklandı.

Endonezya'da Acil Durum! Yanardağ Patladı, Uçak Seferleri İptal - Resim : 2

"Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Endonezya, aktif volkan sayısının yüksekliğiyle biliniyor. 130’un üzerinde aktif yanardağa sahip ülkede, aynı yanardağın Kasım 2024’teki patlamasında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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