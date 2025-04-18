En Güçlü Denizaltı Donanmaları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı. Türkiye, 12 denizaltıyla dünyanın en güçlü 9. donanması oldu. Zirvede ABD yer alırken, onu Rusya takip ediyor.

En Güçlü Denizaltı Donanmaları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2025 yılı itibarıyla Global Firepower tarafından yayımlanan en güçlü denizaltı donanmaları sıralaması açıklandı. Türkiye, 12 denizaltı ile 9. sırada yer alarak Almanya, Fransa ve Japonya gibi köklü deniz güçlerini geride bıraktı.

En Güçlü Denizaltı Donanmaları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada? - Resim : 1

ZİRVEDE ABD VAR

Listenin zirvesinde 70 denizaltıyla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Rusya 63 denizaltıyla ikinci, Çin ise 61 denizaltıyla üçüncü sırada bulunuyor. Bu ülkeleri sırasıyla Kuzey Kore, İran ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri izlerken, Türkiye ilk 10’a girerek Avrupa’daki birçok ülkeyi geride bıraktı.

En Güçlü Denizaltı Donanmaları Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada? - Resim : 2

Türkiye'nin bu başarısında savunma sanayisinde atılan modernizasyon adımları ve yerli üretim projeleri etkili oldu. Özellikle son yıllarda MİLGEM gibi milli gemi projeleriyle güçlenen Türk Deniz Kuvvetleri, denizaltı filosunu da çağın gereklerine uygun şekilde yeniliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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