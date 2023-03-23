Protestolar devam ediyor: Fransa alev alev

Fransa'da, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı devam eden protestolarda, Marsilya’da petrol rafinerisinin yanı sıra yolları ve tünelleri kapatıldı. Bölgede ateşe verilen yerler olduğu da görüldü.

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Protestolar devam ediyor: Fransa alev alev

Fransa'da, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev devam ediyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Öte yandan Marsilya’da protestocular petrol rafinerisinin yanı sıra yolları ve tünelleri kapattı. Bölgede ateşe verilen yerler olduğu da görüldü.

NE OLMUŞTU?

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda bugün görüşülen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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