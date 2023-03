Protestolar devam ediyor: Fransa alev alev

Fransa'da, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev devam ediyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Öte yandan Marsilya’da protestocular petrol rafinerisinin yanı sıra yolları ve tünelleri kapattı. Bölgede ateşe verilen yerler olduğu da görüldü.

CGT members in Marseille shutting down the oil refinery along with roads, tunnels and more in protest.



Solidarity with the workers✊🏻

À Marseille, on craint dégun 🔥pic.twitter.com/vYWugdWYwS