Etiyopya'nın kuzeyinde 2 yıl süren savaş sonrası geçici yönetim oluşturuldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kuzeyde çatışmaların son bulduğu Tigray eyaletinin geçici yönetiminin başına Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yöneticilerinden Getachew Reda'yı atadı.

Etiyopya'nın kuzeyinde 2 yıl süren savaş sonrası geçici yönetim oluşturuldu

Yaklaşık 2 yıl boyunca hükümete karşı savaş veren Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), bu hafta terör örgütü listesinden çıkarılmasıyla bölge yönetimi yeniden şekillendi.

Başbakan Ahmed, TPLF'nin bölgeyi yönetmesi için önerdiği Reda'nın başkanlığına onay verdi. 2020-2022 yıllarında süren iç savaşta TPLF'nin sözcülüğünü yapan Reda, Hailemariam Desalegn'in başbakanlığı döneminde de hükümet sözcülüğü görevinde bulunmuştu.

Silahlarını bırakarak Kasım 2022'de hükümetle masaya oturan TPLF, yasal bir oluşum olarak geçici yönetiminde başı çekecek ve bölgedeki tüm siyasi aktörlerin temsilini koordine edecek.

SIRA SEÇİMLERE GELDİ

Ülkede yıllarca iktidarın ortaklarından olan TPLF ile ordu arasında süren çatışmalara son veren anlaşmanın tüm maddeleri uygulamaya geçirilirken geriye sadece seçimler kaldı.

Güney Afrika'da imzalanan barış anlaşması gereğince Tigray eyaletinde hem yerel hem de meclis seçimlerinin yenilenmesi gerekecek.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonunun hazırladığı takvimle TPLF, hem ulusal meclis hem de bölgesel konsey için seçimlere girebilecek.

2 yıl süren çatışmalarda yaklaşık 600 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan savaş, bölgede büyük bir insani dramın yaşanmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

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