Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin karar, komisyondan geçti

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

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Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin karar, komisyondan geçti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmüş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişlerdi. 

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vereceğini ifade etmişti. 

Açıklamanın ardından Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edilmişti.

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KABUL EDİLDİ

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun ardından Genel Kurul'da da kabul edilmesi durumunda, NATO'ya katılım protokolü, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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