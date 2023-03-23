Kosova Başbakanı Kurti'den Sırbistan'a 'yerel seçimlere müdahale' suçlaması

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosovalı Sırpların en büyük siyasi partisi Sırp Listesi'nin, ülkenin kuzeyindeki 4 belediyede düzenlenecek olağanüstü yerel seçimlere kayıt yaptırmamasına tepki göstererek, Sırbistan'ı ülkesinin iç işlerine karışmakla suçladı.

Kurti, Twitter hesabından, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan'ı varılan anlaşmalara uymamasından ötürü kınaması gerektiği açıklaması yaparak, "Sırp Listesi, nisanda Kosova'nın 4 kuzey belediyesinde yapılacak yerel seçimlere katılmayı reddetti. Bu, Belgrad'ın parti üzerindeki kontrolünün ve Kosova'nın iç işlerine kesintisiz müdahalesinin açık bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunca (KQZ) yapılan açıklamada da Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu 4 belediyede, 23 Nisan'da yapılacak olağanüstü yerel seçimlere katılmak için hiçbir siyasi oluşumun başvuruda bulunmadığı bildirildi.

KQZ, yerel seçimler ertelenmeden önce Kasım ve Aralık 2022'de seçimlere katılım başvurusunda bulunan aday ve siyasi partilerin tekrar başvurmalarına gerek olmadığını açıklamıştı.

Sırp Listesi, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması ve Kosova Polisinin tüm özel birimlerinin Kosova'nın kuzeyinden çekilmesi talepleri karşılanana kadar yerel seçimlere katılmayacağını bildirmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini duyurmuştu.

SIRVİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına karşın kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenen Belgrad-Priştine diyaloğu üst düzey toplantısı kapsamında Kosova ve Sırbistan arasında sözlü anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA