Ekvador'da şiddet olayları hafta sonu tırmanışa geçti: 17 ölü

Ulusal basında çıkan habere göre, Manta, Manabi ve Guasmo kentlerinde, güvenlik güçleriyle çeteler arasında hafta sonu çatışma yaşandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, hafta sonu 5 kişilik turist grubunun zorla alıkonulması üzerine çatışmaların başladığı belirtildi. Turistlerin sağ kurtarıldığı, çatışmalarda biri asker 17 kişi yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

60 Günlük OHAL İlan Edilmişti

Bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca OHAL ilan etmişti.

Ülkede 7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Ekvador'un San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybetmişti.