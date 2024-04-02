ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üssüne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı teşebbüsü düzenlendi.

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ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'teki üsse aidiyeti bilinmeyen bir kamikaze İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu.

Üste konuşlu ABD güçlerinin İHA'yı üssün güneydoğusunda çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Suriye'de son dönemde ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

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ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı girişimi