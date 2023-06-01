Dünyanın en zengin insanı yeniden Elon Musk oldu

Bloomberg Milyarderler endeksine göre, Tesla CEO’su Musk’ın net serveti şu an 192 milyar dolara yakınken LVMH CEO’su Bernard Arnault’un serveti 187 milyar dolarda kaldı.

Musk ve Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde son aylarda başa baş gidiyordu.

Arnault’un serveti bu yıl LVMH hisselerindeki bir düşüş sonrası azaldı.

Musk, Tesla’nın yanı sıra uzay araştırma şirketi Space X ve sosyal medya platformu Twitter’ın da sahibi.