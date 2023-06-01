Brezilyalı gazeteciye ormanda infaz: Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı

Brezilyalı araştırmacı gazeteci Tim Lopes’in ölümü ülkede geniş bir yankı uyandırdı. Kaçırılıp ormana götürülen ve orada çete liderleri tarafından oluşturulan sahte bir mahkemede hakkında infaz kararı çıkartılan Lopes, ıstırap verici bir ölümle karşı karşıya kaldı.

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Brezilyalı gazeteciye ormanda infaz: Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı

Rio de Janeiro'nun kalbinde yer alan Vila Cruzeiro sakinlerinin ihbarları üzerine kaçakçılara karşı direnen genç kızların varlığını öğrenen Tim Lopes çeteyi araştırmaya başladı.

Gençleri ve çocukları zorla satan insan kaçakçılarını araştıran Lopes, çetenin hedefi haline geldi. Çete üyeleri tarafından kaçırılan Lopes ormana götürüldü. Ormanın derinliklerinden çete üyelerinden oluşan sözde bir mahkemede Lopes hakkında infaz kararı çıktı.

SAATLERCE İŞKENCE GÖRDÜ

Ağaca bağlanarak saatlerce işkence gören Lopes’in henüz hayattayken samuray kılıcıyla elleri, ayakları ve cinsel organı kesildi. Vücu parçalandıktan sonra Lopes’in cansız bedeninin parçaları mazot dökülerek yakıldı.

Çete başı Elias Maluco cinayetten 28 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ölümünün ardından öldürülen gazetecinin adı Rio’daki bir okula verildi.

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