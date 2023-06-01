Rusya'da 'cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan' yasa tasarısı meclise sunuldu

Rusya'da milletvekilleri, ameliyatla ve yasal olarak cinsiyet değişikliğini yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısını meclise sundu. 

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Rusya'da 'cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan' yasa tasarısı meclise sunuldu

Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması'nın internet sitesinde yayımlanan tasarı yasalaşırsa "bir insanın cinsiyetini değiştirmeye yönelik tıbbi müdahaleler" yasa dışı olacak. 

Yasa tasarısı, aynı zamanda "müdahale edilmesine izin verilen doğuştan gelen bozukluklara dair bir liste" hazırlanmasını öngörüyor.

Devlet Duması'nda yaklaşık 400 vekil tasarıyı destekledi.

LGBT karşıtı uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Rusya, geçen sene de "eşcinsel propagandasını" yasaklayan yasanın kapsamını artırmıştı. 

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