Dünyanın En Tehlikeli Uyuşturucu Karteline Büyük Darbe!

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ülkedeki fentanil tüketiminin en önemli sebebi olarak gösterilen Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'ya büyük bir darbe vurduklarını söyledi.

Garland, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden Sinaloa'nın iki kurucusundan biri olan "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Teksas'ın El Paso kentinde tutuklandıklarını ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ise ABD'ye iade edilmişti.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA