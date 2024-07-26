California’daki Orman Yangını: 1 Kişi Tutuklandı

ABD’nin California eyaletinin kuzey kesiminde çıkan orman yangınında, yangını çıkardığından şüphelenilen 1 kişi tutuklandı.

California’daki Orman Yangını: 1 Kişi Tutuklandı

ABD’nin California eyaletinin kuzey kesiminde çıkan orman yangını ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 1 kişi tutuklandı. Binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine yol açan yangınla ilgili açıklama yapan Butte County Bölge Savcısı Mike Ramsey, adı açıklanmayan 42 yaşındaki şüphelinin dün öğleden sonra yanan bir arabayı bir dereye iterken görüldüğünü ifade ederek, kefalet seçeneği olmadan tutuklandığını açıkladı.

Söz konusu şüphelinin çıkardığı yangının California’nın Chico kenti yakınlarında yaklaşık bin 400 dönüm ve Sacramento'nun yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde yaklaşık 45 bin 500 dönüme yayılan Park yangınına neden olduğu düşünülüyor. Şüphelinin pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Butte İlçe Şerifi Ofisi Sözcüsü Megan McMann, Butte ilçesi ve Chico kentinde 4 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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