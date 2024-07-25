Trump Meydan Okumuştu: Harris'ten Cevap Geldi

ABD Başkanı Joe Biden’in adaylık çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Trump Meydan Okumuştu: Harris'ten Cevap Geldi

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'a yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu belirtti. Trump, salı günü yaptığı açıklamada Harris'le "kesinlikle" tartışmak istediğini ve "aslında birden fazla tartışmaya katılmaya istekli olduğunu" söyleyerek, "Hiçbir şeye katılmadım. Joe Biden ile bir münazaraya katılmayı kabul ettim. Ama onunla münazaraya katılmak istiyorum ve o da farklı olmayacak, çünkü aynı politikalara sahipler. Bence münazarada bulunmak başkanlık yarışı için önemli, gerçekten de öyle düşünüyorum. Bir nevi münazaraya katılma zorunluluğunuz var” demişti.

ABD merkezli Fox News, Trump ile Harris arasında 17 Eylül'de bir canlı yayın tartışması düzenlemeyi önermişti. Tartışmanın kararsız eyaletlerden Pensilvanya'da gerçekleşeceği ve Bret Baier ile Martha MacCallum moderatörlüğünde yapılacağı ifade edilmişti.

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Öte yandan başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden'a, Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından "adaylıktan çekil" çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: İHA

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