Dünya Piyasalarında Alarm: İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

Küresel enerji ticaretinin can damarında tansiyon yükseliyor. Reuters’a konuşan AB’nin Aspides deniz misyonundan bir yetkili, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin İran Devrim Muhafızları tarafından VHF frekansı üzerinden uyarıldığını açıkladı. Yetkilinin aktardığına göre mesaj netti: "Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geminin geçmesine izin verilmeyecek."

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KRİTİK?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan ve İran ile Umman arasında yer alan dar ama stratejik bir geçit. En dar noktası yalnızca 33 kilometre. Gemi trafiği için ayrılan şeritlerse her iki yönde yaklaşık 3’er kilometre genişliğinde. Bu fiziksel daralma, jeopolitik anlamda devasa bir kaldıraç etkisi yaratıyor.

ABD Enerji Bilgi Dairesi’ne göre burası dünyanın en önemli petrol geçiş noktası. Küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si, günde ortalama 16 ila 20 milyon varil ham petrol, küresel LNG arzının yaklaşık beşte biri bu hattı kullanıyor. Özellikle Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının neredeyse tamamı bu boğazdan geçiyor. Alternatif deniz rotası bulunmaması, hattı daha da kırılgan kılıyor. Özellikle Irak, Kuveyt, Katar ve Bahreyn büyük ölçüde Hürmüz’e bağımlı.

Kaynak: Haber Merkezi