Bakan Uraloğlu Duyurdu: İran’daki THY ve Pegasus Uçakları İçin Plan Hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sivil havacılığın yakından takip edildiğini açıkladı. İran’da yerde bulunan Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait birer uçağın, sürecin seyrine göre Türkiye’ye getirilmesi için çalışma yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Trabzon'da gazetecilere konuştu. Ortadoğu'da bugün yine istemedikleri gelişmelerin söz konusu olduğunu belirten Uraloğlu, "İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak'ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladıklarını biliyoruz" dedi.

THY VE PEGASUS'UN UÇAKLARI

Uraloğlu, sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldıklarını ve yönettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik, gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

Kaynak: AA

