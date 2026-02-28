Savaş Piyasaları Tepetaklak Etti: Altın ve Gümüş Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktaya saldırı başlattı. İran dini lideri Hamaney'in evi başta olmak üzere üst düzey birçok kritik ismin hedef alındığı saldırıya Tarhan yönetimi Körfez'deki ABD üslerine saldırı ile karşılık verdi.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR UÇTU

Orta Doğu'da tansiyon giderek tırmanırken, altın ve gümüş fiyatları sert yükselişe geçti. Ons altın haftayı 5 bin 263 dolardan, gram altın ise 7 bin 450 TL'den kapattı. Ekranın aksine savaşın etkisiyle Kapalıçarşı'da altın fiyatları tarihi yükseliş kaydetti.

Kuyumcularda Cumartesi günü sabah saatlerinde 7 bin 600 TL'den satılan gram altın, savaşın giderek kızışmasıyla yükselişe geçti. Altının gramı gün içinde yüzde 5.84 artış işle 8 bin 17 TL'ye kadar çıktı.

Bu, ocak ayında görülen 8 bin 81 TL'lik tarihi rekorun ardından en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Altının gramı bu yükseliş ile 500 TL birden artış kaydetmiş oldu.

Çeyrek altın, 13 bin 89 TL'ye, yarım altın 26 bin 162 TL'ye, tam altın 52 bin 77 TL'ye, ata altın 51 bin 638 TL'ye ve 14 ayar altın 5 bin 685 TL'ye yükseldi.

GRAM GÜMÜŞ 151 TL'Yİ AŞTI

Sabah saatlerinde kuyumcularda 137 TL'den satılan gram gümüş ise yüzde 9,95'lik bir yükseliş ile 151 TL'yi aştı. Gram gümüş böylelikle 187 TL'lik rekorun ardından en yüksek seviyesini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi