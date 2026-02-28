Savaş Piyasaları Tepetaklak Etti: Altın ve Gümüş Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırdı

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısının ardından altın ve gümüşte yükseliş hız kazandı. Spot piyasa kapalı olsa da Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin TL'yi, gram gümüş ise 151 TL'yi aştı.

Son Güncelleme:
Savaş Piyasaları Tepetaklak Etti: Altın ve Gümüş Fiyatları Rekor Üstüne Rekor Kırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktaya saldırı başlattı. İran dini lideri Hamaney'in evi başta olmak üzere üst düzey birçok kritik ismin hedef alındığı saldırıya Tarhan yönetimi Körfez'deki ABD üslerine saldırı ile karşılık verdi.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR UÇTU

Orta Doğu'da tansiyon giderek tırmanırken, altın ve gümüş fiyatları sert yükselişe geçti. Ons altın haftayı 5 bin 263 dolardan, gram altın ise 7 bin 450 TL'den kapattı. Ekranın aksine savaşın etkisiyle Kapalıçarşı'da altın fiyatları tarihi yükseliş kaydetti.

Kuyumcularda Cumartesi günü sabah saatlerinde 7 bin 600 TL'den satılan gram altın, savaşın giderek kızışmasıyla yükselişe geçti. Altının gramı gün içinde yüzde 5.84 artış işle 8 bin 17 TL'ye kadar çıktı.

Bu, ocak ayında görülen 8 bin 81 TL'lik tarihi rekorun ardından en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Altının gramı bu yükseliş ile 500 TL birden artış kaydetmiş oldu.

Çeyrek altın, 13 bin 89 TL'ye, yarım altın 26 bin 162 TL'ye, tam altın 52 bin 77 TL'ye, ata altın 51 bin 638 TL'ye ve 14 ayar altın 5 bin 685 TL'ye yükseldi.

GRAM GÜMÜŞ 151 TL'Yİ AŞTI

Sabah saatlerinde kuyumcularda 137 TL'den satılan gram gümüş ise yüzde 9,95'lik bir yükseliş ile 151 TL'yi aştı. Gram gümüş böylelikle 187 TL'lik rekorun ardından en yüksek seviyesini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gümüş Fiyatları
Son Güncelleme:
İran'a Saldırı Bitcoin'i Vurdu! Kripto piyasalarında Sert Satış Dalgası İran'a Saldırı Bitcoin'i Vurdu
Düzenleme Meclis'te: Kredi ve Kart Borçlarına Af Gelecek mi? Kredi ve Kart Borçlarına Af Gelecek mi?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı