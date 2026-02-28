Düzenleme Meclis'te: Kredi ve Kart Borçlarına Af Gelecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi borçlarında biriken faizlerin silinmesini, anaparanın gelir düzeyine göre yapılandırılmasını öngören kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik sorunların dar ve sabit gelirli yurttaşları borç yükünün altına soktuğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlarımız gün geçtikçe yoksullaşmakta ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanır duruma gelmektedir. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci ve işsiz yurttaşlarımız kredi ve kredi kartıyla yaşam mücadelesi vermektedir" dedi.

'ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK'

Gürer, şöyle devam etti:

"Faiz sarmalına batmış olan yurttaşlarımız, bu kez varlık şirketlerinin icra ve haciz davalarıyla karşı karşıya kalmakta; dava, avukat ve icra masraflarıyla daha da borçlandırılmaktadır. Bu tablo sosyal bir yaraya dönüşmüştür. Devlet, tüketiciyi korumakla yükümlüdür. Ancak bugün dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız banka ve varlık şirketleri arasında sıkışmış durumdadır. Bu düzenleme artık bir tercih değil, zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

Kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızı faiz, icra ve haciz sarmalından kurtarmak zorundayız. Anapara ödensin, faiz yükü silinsin. Sicil affı ile insanlar yeniden ekonomik hayata katılabilsin. Bu düzenleme bir Borç Barışı’dır. Devlet ile millet arasında güveni ve bütünleşmeyi güçlendirecek bir adımdır."

SİCİL AFFI VE İCRANIN DURDURULMASINI DA İÇERİYOR

Gürer tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, başvuran tüketici kredisi ve kredi kartı borçlularının anapara borçlarının korumakla birlikte, başvuru tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş faiz, gecikme faizi, dosya masrafı, icra ve takip masrafları dahil tüm ek yüklerin silinmesini, anapara borcunun beş yıla kadar vadeyle yapılandırılabilmesini, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlarının silinmesini, İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki sürelerin durdurulmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA