İran'a Saldırı Bitcoin'i Vurdu! Kripto piyasalarında Sert Satış Dalgası

ABD ve İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından kripto para piyasasında hafta sonu işlemlerinde düşüş görüldü.

Bitcoin birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 2,6 düşüşle şubat başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Yaşanan gelişmelerle birlikte, Bitcoin yüzde 2,6 azalışla 63 bin 847 dolara, Ethereum yüzde 3,3 düşüşle 1.858 dolara, Ripple da yüzde 5,9 kayıpla 1,3 dolara geriledi.

Kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market ise yüzde 2,7 düşüşle 2,2 trilyon dolara indi.

5 ŞUBAT'TAN BU YANA EN ZAYIF SEVİYE

Bitcoin’in 64 bin doların altına inmesi, 5 Şubat’taki sert düşüşten bu yana görülen en zayıf seviyelere işaret ediyor.

O dönemde fiyat kısa süreliğine 60 bin doların altını test etmişti. Son düşüş, riskli varlıklarda zaten kırılgan olan görünümü daha da baskıladı.

Kaynak: Haber Merkezi