Hamaney'in Tahran'daki Konutu Vuruldu! İşte Saldırı Sonrası İlk Görüntü

ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak operasyonunda dini lider Hamaney'e suikast girişiminde bulundu. İran yönetimi ise Hamaney'in Tahran dışında ve güvende olduğunu açıkladı, konutunun uygu görüntüsü yayınlandı.

Son Güncelleme:
ABD ve İsrail sabah saatlerinde İran’a saldırılar düzenleyerek ülkenin liderliğini hedef aldı ve Orta Doğu’yu yeni bir çatışmanın içine sürükledi.

Saldırılar, bölgedeki gerilimin tırmanacağı korkularının artmasıyla, petrol üreten Körfez Arap ülkelerinde ciddi endişe yarattı. Tahran ise karşılık olarak İsrail’e ve bölgede Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkelere doğru füzeler fırlattı.

Reuters'a göre ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgası İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef aldı. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili saldırıların sonucunun belli olmadığını söyledi.

Konuya yakın bir başka kaynak ise Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere nakledildiğini aktardı. İran yönetimine yakın bir kaynak, İran Devrim Muhafızları’ndan birkaç üst düzey komutanın ve siyasi yetkilinin öldürüldüğünü söyledi.

CNN'in İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırılar İran’ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef aldı ve suikast girişimi sonucunun bilinmediği vurgulandı.

HAMANEY'İN KONUTUNA SALDIRI

İsrail füzelerinin saldırının ilk saatlerinde dini lider Hamaney'in konutunun yakınlarına düştüğü biliniyor.

New York Times, Ali Hamaney'in Tahran'daki konutunun uydu görüntülerini yayınladı. Görüntülerde konutun bir bölümünün enkaza dönüştüğü ve bölgeden siyah dumanlar yükseldiği görülüyor. İran yönetimi ise Hamaney'in Tahran dışında ve güvende olduğunu açıkladı.

Hamaney'in Tahran'daki Konutu Vuruldu! İşte Saldırı Sonrası İlk Görüntü - Resim : 1
İRANLI YETKİLİLERDEN HALKA: TAHRAN'I TERK EDİN

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, başkent Tahran’da yaşayanlara yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Güvenlik kurumu, mevcut durum nedeniyle vatandaşlara başkenti terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut koşullar nedeniyle, mümkünse ve sükuneti koruyarak, diğer yer ve şehirlere seyahat etmeniz tavsiye olunur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çağrının güvenlik değerlendirmeleri çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, vatandaşların panik yapmadan hareket etmeleri istendi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli görülen durumlarda ek bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Gazete Oksijen

