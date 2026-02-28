İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Mesaj: 'Bu Suçlar Cevapsız Kalmayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere birçok İran kentini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail’in üst düzey İranlı yetkililere yönelik nokta atışı operasyonlar gerçekleştirdiği, ABD’nin ise askeri hedefleri vurduğu bildirildi.

Saldırılara ilişkin en üst düzey açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den geldi. Arakçi, "Netanyahu ve Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü savaş tamamen kışkırtılmış, yasadışı ve gayrimeşrudur" dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ı da eleştiren Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara karşılık vereceğini belirtti.

İLKOKULA SALDIRI

İran’ın güneyinde bir kız ilkokulunun vurulduğunu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Arakçi, saldırının gündüz saatlerinde, öğrenciler okuldayken gerçekleştiğini söyledi. "İran halkına karşı işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'BAZI KOMUTANLAR HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR'

NBC News’e konuşan Arakçi, bazı komutanların hayatını kaybetmiş olabileceğini ancak bunun 'büyük bir sorun olmadığını' dile getirdi. İran’da rejim değişikliğinin mümkün olmadığını vurgulayan Arakçi, ülkesinin savunma kapasitesine sahip olduğunu ve bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Arakçi ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer hakkını güvence altına alacak bir anlaşma ihtimali bulunduğunu ancak şu an ABD ile doğrudan bir temas olmadığını ifade etti. İran lideri Ali Hamaney’in de hayatta olduğunu ve açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

