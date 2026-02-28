İran Halkından ABD ve İsrail'e Tepki: 'Kanımızın Son Damlasına Kadar Direneceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası misilleme gecikmedi. İran, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlıklarını hedef aldı. Bu arada İran'da bir okulun vurulması ve çok sayıda sivilin ölümüyle birlikte halkın tepkisi arttı. İran’da gergin bekleyiş sürerken Aydınlık Gazetesi Muhabiri Gürkan Demir, İran sokaklarından son durumu tv100 ekranlarında aktardı.

TEPKİ YAĞIYOR

Gürkan Demir, İranlıların başkent Tahran’daki Filistin Meydanı’nda bayraklar taşıyarak ve marşlar okuyarak ülkelerine destek vermek için sokağa çıktığını aktarırken ülkede ABD ve İsrail’e tepkiler yağdığını bildirdi. tv100 kameralarına konuşan İran vatandaşı genç, "Canımızın, kanımızın son damlasına kadar ABD ve İsrail’e karşı direneceğimizi göstermek için buraya kadar geldik. İlk andan itibaren güçlü bir şekilde karşılık vermeye başladık. Amerika ve İsrail bize bir kez daha müzakere masasındayken saldırdı. Onu protesto etmek için burada toplandık" dedi.

Yaşlı bir kadın ise İngilizce olarak "Seni seviyorum, Hamaney" sözleriyle ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı rejime desteklerini dile getirdi.

