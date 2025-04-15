Dünya Onları İzlemişti: Uzaydan Paylaştı! Böyle Uçtular

ABD merkezli uzay şirketi Blue Origin, uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Şirketin fırlattığı uzay aracı, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebatıyla, aralarında dünya çapında ünlü şarkıcı Katy Perry’nin de bulunduğu kısa süreli bir uzay yolculuğu yaptı.

Texas’tan dün gerçekleştirilen fırlatma, kapsülün Dünya’dan yaklaşık 100 kilometre yükseğe ulaşmasıyla doruğa çıktı. Mürettebat, yerçekimsiz ortamda süzülerek benzersiz bir deneyim yaşadı. Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun ardından kapsül, paraşütlerle güvenli şekilde yeryüzüne indi.

60 YIL SONRA İLK

Bu uçuş, 60 yılı aşkın sürede uzaya çıkan ilk tamamı kadın ekiple tarihe geçti. Katy Perry, uzaydan dönüş sonrası verdiği ilk röportajda; "Bu en yüksek zirve ve bilinmeyene teslim olmak, güvenmek" sözleriyle duygularını dile getirdi. Yeni bir şarkı yazıp yazmayacağı sorusuna ise tereddütsüz, "Elbette, yüzde 100" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medyada da yankı uyandıran bu tarihi anlar, Perry'nin paylaştığı video ile ölümsüzleşti. Karman Hattı’nı geçtikten sonra yaşadıkları serbest süzülme anlarını paylaşan Perry, videoya şu notu düştü:

"Bir gün yaşlandığınızda, başınızı kaldırıp merakla bakacak mısınız? Hâlâ bu inanılmaz yolculuğu yaşıyorum."