Katy Perry'den 10 Dakikalık Uzay Yolculuğu! İner İnmez Toprağı Öptü

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry ve beraberindeki beş kadın mürettebat üyesi, uzay yolculuğuna çıktı. Teksas’tan fırlatılan ve Blue Origin şirketine ait New Shepard roketiyle gerçekleştirilen uçuş, canlı olarak yayınlandı. Ekip, NS-31 göreviyle uzayın sınırı kabul edilen Karman hattını (yaklaşık 100 km yükseklik) geçerek kısa süreliğine uzayda kaldı.

10 DAKİKA SÜRDÜ

Blue Origin, uçuşun toplamda 10 dakika sürdüğünü açıkladı. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu

İNER İNMEZ TOPRAĞI ÖPTÜ

Ekipte Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler de aldı. Uzay yolculuğunun ardından kadınlardan oluşan mürettebat, yaşadıkları deneyime ilişkin açıklama yaptı.

"Hiçbir rüya çok çılgın değildir" diyen insan hakları savunucusu Amanda Nguyen, uçuş sırasında "Asla, asla vazgeçmeyin" yazılı bir notu uzay boşluğuna bıraktığını anlattı.

Kerianne Flynn, uzay deneyimini "hayatımın en inanılmaz anı" olarak nitelendirdi. Flynn, "Ay'ın görüntüsünün kendisine özel bir hediye gibi geldiğini" ifade etti. Flynn, bu tür deneyimlerin herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Gazeteci Gayle King ise Katy Perry'nin Louis Armstrong şarkısı söylediğini anlattı. ABD'lı yıldız, dünyaya döner dönmez toprağı öptüğü anlar da kameraya yansıdı.

1963'DEN BU YANA BİR İLK

1963'te Valentina Tereşkova'nın tek başına yaptığı uzay yolculuğundan bu yana ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzaya çıktı. NS-31 görevi, Blue Origin'in 11. insanlı uzay uçuşu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi