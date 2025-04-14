Katy Perry'den 10 Dakikalık Uzay Yolculuğu! İner İnmez Toprağı Öptü

ABD'li şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya çıktı. "New Shepard" adlı roketle Teksas'tan yapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Ünlü şarkıcı yolculuk sonrası roketten iner inmez toprağı öptü.

Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry ve beraberindeki beş kadın mürettebat üyesi, uzay yolculuğuna çıktı. Teksas’tan fırlatılan ve Blue Origin şirketine ait New Shepard roketiyle gerçekleştirilen uçuş, canlı olarak yayınlandı. Ekip, NS-31 göreviyle uzayın sınırı kabul edilen Karman hattını (yaklaşık 100 km yükseklik) geçerek kısa süreliğine uzayda kaldı.

Katy Perry'den 10 Dakikalık Uzay Yolculuğu! İner İnmez Toprağı Öptü - Resim : 1

10 DAKİKA SÜRDÜ

Blue Origin, uçuşun toplamda 10 dakika sürdüğünü açıkladı. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu

İNER İNMEZ TOPRAĞI ÖPTÜ

Ekipte Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler de aldı. Uzay yolculuğunun ardından kadınlardan oluşan mürettebat, yaşadıkları deneyime ilişkin açıklama yaptı.

"Hiçbir rüya çok çılgın değildir" diyen insan hakları savunucusu Amanda Nguyen, uçuş sırasında "Asla, asla vazgeçmeyin" yazılı bir notu uzay boşluğuna bıraktığını anlattı.

Kerianne Flynn, uzay deneyimini "hayatımın en inanılmaz anı" olarak nitelendirdi. Flynn, "Ay'ın görüntüsünün kendisine özel bir hediye gibi geldiğini" ifade etti. Flynn, bu tür deneyimlerin herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Gazeteci Gayle King ise Katy Perry'nin Louis Armstrong şarkısı söylediğini anlattı. ABD'lı yıldız, dünyaya döner dönmez toprağı öptüğü anlar da kameraya yansıdı.

1963'DEN BU YANA BİR İLK

1963'te Valentina Tereşkova'nın tek başına yaptığı uzay yolculuğundan bu yana ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzaya çıktı. NS-31 görevi, Blue Origin'in 11. insanlı uzay uçuşu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Katy Perry
Son Güncelleme:
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Çin Devlet Başkanı Şi’den Vietnam'a Resmi Ziyaret Çin Devlet Başkanı Şi’den Vietnam'a Resmi Ziyaret
Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Telefonla Görüştü Gündem Gazze, Suriye, Ukrayna... ABD ile Kritik Temas
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor