Dünya Meteoroloji Örgütü'nden El Nino uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçen yıl ve bu yıl normallerin üstünde sıcaklıklar getiren El Nino’nun, bu yıl Mart ve Mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden El Nino uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WWO) bugün yaptığı açıklamada 2023’ten itibaren yüksek sıcaklılardan sorumlu El Nino iklim düzeninin, şu sıralar etkisini biraz kaybederek zayıfladığını ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının hapsolduğu sıcaklığı yükselteceğini belirtti.

WMO açıklamasında “Mart ve Mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor” diyerek uyardı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo konuyla ilgili "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur” dedi.

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