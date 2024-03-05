Colin Firth'ün 'Aşk ve Gurur' dizisinde giydiği gömlek açık artırmaya çıkıyor

Jane Austen'in kaleme aldığı 'Pride & Prejudice' (Aşk ve Gurur) romanının televizyon uyarlamasında Colin Firth'ün giydiği gömlek açık artırmaya çıkıyor. Dizi uyarlamasında Firth, gömlekle gölde yüzdükten sonra ıslak şekilde tarlalarda yürümüştü.

Guardian'da yer alan habere göre, Oscar ve BAFTA ödüllü tasarımcı John Bright tarafından 1965 yılında kurulan kostüm evi Cosprop ve Kerry Taylor Auctions, 7 bin ila 10 bin sterlin arasında bir fiyat biçilen gömleği 60'tan fazla film ve TV kostümüyle birlikte açık artırmaya çıkaracak.

AÇIK ARTIRMADA SATILACAK DİĞER KIYAFETLER

Açık artırmada satılacak diğer kıyafetler arasında Madonna'nın Evita'da giydiği ve tahmini fiyatı 60 bin sterline kadar çıkan Christian Dior balo elbisesi, Drew Barrymore'un "Ever After"daki kostümü ve "The French Lieutenant's Woman"da Meryl Streep'in giydiği elbise ve pelerin de yer alıyor.

Müzayedede ayrıca Julie Andrews, Jude Law, Tom Hardy, Eddie Redmayne, Gwyneth Paltrow, Dame Judi Dench, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Keira Knightley, Daniel Radcliffe, Alan Rickman, Margot Robbie, Dame Elizabeth Taylor ve Aidan Turner tarafından giyilen kostümler de yer alıyor.

Kostümler Bright'ın kostüm tasarımcısı arkadaşı Jenny Beavan ile birlikte kurduğu bir sanat eğitimi yardım kuruluşu olan The Bright Foundation'a bağışlanacak.