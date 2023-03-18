Dünya bunu konuşuyor: Örgü dükkanı işleten kadın ajan çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Pangrati bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Pangrati bölgesindeki bir apartman dairesinde yaşayan, amatör fotoğrafçılık yapan ve örgü dükkanı işleten 32 yaşındaki Maria Tsalla isimli bir kadının Rus ajanı olduğu öne sürüldü.

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Dünya bunu konuşuyor: Örgü dükkanı işleten kadın ajan çıktı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından yapılan açıklamada kimliği Maria Tsalla olarak açıklanan ve başkent Atina'daki Pangrati semtinde yaşadığı belirtilen kişinin asıl kimliğinin Irina Aleksandra Smireva olduğu ifade edildi. Casusun, Pangrati'de fotoğrafçılık yaptığı ve Galazio adlı örgü malzemeleri satan bir dükkan işlettiği öne sürüldü. Aynı zamanda EYP tarafından kadının bir süredir takip edildiği, Ruysa Dış İstihabrat Servisi tarafından Ocak ayında Moskova’ya geri çağrıldığı ve bir daha Yunanistan’a dönmediği söyledi.

SAHTE PASAPORTLA GELMİŞ

2017 yılında sahte pasaportla Yunanistan’a gelen Tsalla’dan ilk şüphelenme nedeni olarak ise nüfus belgelerindeki tutarsızlıklar gösterildi. Yunan basınında yer alan haberlerde casusun kayıt defterindeki bazı sayfaları yırtıp yerine başkalarının bilgilerinin yerleştirildiğini ifade edildi. Gerçek bir kimlik oluşturmak için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan kadının özellikle profilinde yüzünü saklayan fotoğrafların yer aldığına dikkat çekildi.

KOMŞUSU ANLATTI

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea'nın internet sitesindeki haberde, Smireva'nın bir komşusu Rus ajanı “Kendisini tanıyorduk. Çok iletişimimiz olmadı ama üç dört dil konuşması beni etkiledi. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. Gerçi onu bir süredir görmedim” diyerek anlattı.

10 YILLIK ÖZEL EĞİTİM

Sahte Yunan kimliğiyle başkentte yaşayan Rus ajanının "illegals (yasa dışılar)" diye bilinen özel casus kategorisinde olduğu ifade edildi. Bu kategorideki casusların 5 ila 10 yıl arasında özel eğitim gördükleri ve amaçlarına uzun vadeli planlarla ulaştıklarını belirtildi.

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