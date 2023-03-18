Ukraynalı askerler: Ölüme gönderiliyoruz

Bahmut'ta savaşan Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin şehri ele geçirmek için sürdürdüğü amansız saldırı karşısında "ölüme gönderilmekten" korkuyor.

Halihazırda 20 bin ila 30 bin askerin savaştığı tahmin edilen Bahmut cephesindeki Putin güçlerinin, Ukraynalılardan iki-üç kat daha fazla olduğu söyleniyor.

Independent Türkçe'de yer alan Martha McHardy imzalı habere göre; Rusların aralıksız bombardımanı kenti harabeye çevirdi ve askerler yıkıntılar arasında, evden eve savaşıyor. Kiev Independent'a konuşan Volodimir adlı Ukraynalı bir asker, "Bizi Bahmut'a götürdüklerinde ölüme gönderildiğimi zaten biliyorum" dedi.

93. Mekanize Tugayı'nda piyade olan 54 yaşındaki asker, aylarca savaştıktan sonra yemek yemekte zorlandığını söyledi. Volodimir, "(Ruslar) bize ateş etmeye devam ediyor ama bizim topçularımız yok" dedi.