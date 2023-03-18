12 yaşındaki kızların kavgası kanlı bitti: Ormana götürüp 30 kez bıçakladılar, cesedin yanında dans videosu çektiler!

Almanya’nın Freundenberg şehrinde yaşanan bir olay büyük yankı uyandırdı. 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız öğrenci, ismi Luise olarak açıklanan 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Luise’i ormana götüren kız öğrenciler 30 kez bıçaklayarak onu öldürdü.

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12 yaşındaki kızların kavgası kanlı bitti: Ormana götürüp 30 kez bıçakladılar, cesedin yanında dans videosu çektiler!

Almanya’nın Freundenberg şehrinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki Luise adındaki bir kız cumartesi günü öğleden sonra evinden ayrıldı ve geri dönmedi. Ailesi genç kızın ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp olarak aranan Luise’in cansız bedeni pazar günü evlerine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda 30 kez bıçaklanmış olarak bulundu. Olaya ilişkin açılan soruşturmada Luise’in aynı sınıfta olduğu 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız öğrenci tarafından ormana götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

DANS VİDEOSU ÇEKTİLER

Alman gazetecisi Bild’de yer alan habere göre, 12 ve 13 yaşlarındaki saldırganlar ismi açıklanmayan bir erkek öğrenciyle Luise’nin yakınlaştıklarını düşünerek genç kızı acımasız bir şekilde öldürdü. 30 yerinden bıçakladıktan sonra saldırganlar cesedin yanında bir de dans videosu çekerek TikTok’ta yayınladı. İkilinin ormanlık alana Luise’yi konuşmak için çağırdığı ancak çıkan tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü belirtildi.

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