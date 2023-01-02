Dubai alkol satış vergisini kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Dubai Emirliği, turizmi canlandırmak için alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi 1 yıllığına askıya aldı.

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Dubai alkol satış vergisini kaldırdı

Körfez'in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Dubai, yeni yıla alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi askıya alarak girdi.

Pazar günü yürürlüğe giren yasa bir yıl boyunca geçerli olacak. Kararı memnuniyetle karşılayan sektör yöneticileri, bunu bir 'deneme süresi' olarak yorumluyor.

Bölgenin ticaret ve turizm merkezi olan ve yabancıların ülke vatandaşlarının sayısını dokuza bir oranında aştığı Dubai yönetimi, ülkeyi yabancı işçiler için daha çekici hale getirmek amacıyla son yıllarda çeşitli düzenlemelere gidiyor.

Emirlik, uzun süredir petrol fakiri Dubai ekonomisinin dayanak noktası olan konaklama ve finans gibi hizmet sektörlerini geliştirerek hidrokarbon bağımlılığından kurtulmaya çalışan daha zengin komşularına karşı zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

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