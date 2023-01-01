Fransa'da 25 yaş altı için prezervatif ücretsiz oldu

Fransa’da karar, genç kuşakta cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasının önüne geçmek için alındı

Fransa'da 25 yaş altı için prezervatif ücretsiz oldu

Fransa’da 1 Ocak 2023 itibariyle prezervatif 25 yıl altı için ücretsiz oldu.

Unilad’ın aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2023 başından itibaren prezervatifin gençler için ücretsiz olduğunu açıkladı. Macron gençlerin özellikle rahim ağzı ve penis kanserine sebep olabilen HPV için aşı olmasını önerdi. 

Fransa’da karar, genç kuşakta cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasının önüne geçmek için alındı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron daha önce prezervatifin 18-25. yaş arasında ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bir televizyon sunucusu ve sosyal medya kullanıcılarını “Neden daha küçükler dahil değil?” sorularının ardından Macron bir video çekerek “Yapalım bunu. Reşit olmayanların da korunmaya ihtiyacı var” dedi.

Fransa'da 2022 yılı başından bu yana 25 yaşın altındaki kadınlara doğum kontrol hapı ve spiral de ücretsiz. Fransa'da bu uygulama öncesinde sadece 18 yaşın altındaki kız çocuklarının doğum kontrol hapına ücretsiz erişimi mümkündü.

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